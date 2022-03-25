Feci kazada araçlar hurda yığınına döndü: 2 ölü, 2 yaralı

Batman Güneykent çevre yolu üzerinde bir otomobil karşı yönde gelen diğer otomobille çarpıştı. Şiddetli çarpışmada her iki otomobil hurda yığınına dönerken ismi öğrenilemeyen iki kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ekipleri, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada alev alan araçlardan biri itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları kontrollerde bir kadın bir de erkek olmak üzere toplam 2 kişinin hayatını kaybettiğini 1 kişinin de yaralandığını belirledi. Yaralı ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

TIR KARTON GİBİ KATLANDI

Bir diğer kaza ise Mardin'de yaşandı. Kızıltepe-Ceylanpınar yolu Denktaş Mahallesi mevkiinde bir TIR, henüz bilinmeyen bir nedenle aynı istikamete doğru seyir halinde olan başka bir TIR'a arkadan çarptı. Kazada TIR, karton gibi katlanarak hurda yığınına dönerken şoför bulunduğu yerde sıkışıp yaralandı. Yaralı şoför, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Şoföre yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.