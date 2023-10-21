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Giriş Tarihi: 22.10.2023

Kazada ölen 5 kişi toprağa verildi: Akraba ziyaretine gidiyorlardı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Kazada ölen 5 kişi toprağa verildi: Akraba ziyaretine gidiyorlardı
Diyarbakır'dan akraba ziyareti için Adana ve Mersin'in Tarsus ilçesine gidenleri taşıyan Necati Demir'in kullandığı minibüs, TAG (Tarsus Adana Gaziantep) otoyolunda seyir halindeyken, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi yakınlarında kaza yaptı. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait park halindeki kamyona çarpan minibüsteki yolculardan 67 yaşındaki Niyazi Narman, 67 yaşındaki Sabriye Gökalp, 60 yaşındaki Cevriye Didim ile 38 yaşındaki Fatma Akbalık ve 6 yaşındaki kızı Mevlide Miray Akbalık hayatını kaybetti.



3 KİŞİ TUTUKLANDI
Kazadan hafif yaralı kurtulan minibüs sürücüsü Necati Demir ile Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait kamyonun şoförü Çetin K. ve kurum personeli Mahmut Ö., gözaltına alındı. Gözaltına alığnan üç kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Feci kazada hayatını kaybeden Fatma Akbalık ve 6 yaşındaki kızı Mevlide Miray Akbalık'ın cenazeleri Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde, Niyazi Narman, Sabriye Gökalp ile Cevriye Didim ise Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Savcılık, kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

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Kazada ölen 5 kişi toprağa verildi: Akraba ziyaretine gidiyorlardı
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