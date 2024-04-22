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Giriş Tarihi: 22.4.2024 15:49 Son Güncelleme: 22.4.2024 16:00

Kazada ölen astsubay, toprağa verildi... Acılı baba: Tatile gelecekti cenazesi geldi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde otomobil ile cipin kafa kafaya çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Halil Kurt (35) memleketi Adana’nın Kozan ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Oğlunu kaybeden acılı baba Saim Kurt, "Oğlum tatile gelecekti. Söylediği gün, cenazesi geldi. Geçen yıl da yaz tatiline geldiğinde de 'Ölürsem cenazemi köyüme gömün' demişti" diyerek gözyaşı döktü.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Kazada ölen astsubay, toprağa verildi... Acılı baba: Tatile gelecekti cenazesi geldi

Hayatını kaybeden uzman çavuş Halil Kurt'un cenazesine Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, Adana İl Jandarma Komutanı Yardımcısı Albay Uğur Çek, Kozan İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nuh Anacık, askeri personel ve ailesi katıldı. 2 çocuk babası Kurt'un cenazesi, kılınan namazın ardından Bağtepe Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

Oğluyla kazadan yarım saat önce telefonla görüştüğünü anlatan acılı baba Saim Kurt, "Oğlum yıllık izine ayrıldı. Sınava girecekti daha sonra Kozan'a tatile gelecekti. Ama yavrumun cenazesi geldi. Geçen yıl da yaz tatiline geldiğinde de 'Ölürsem cenazemi köyüme gömün' demişti" diyerek gözyaşı döktü.

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Kazada ölen astsubay, toprağa verildi... Acılı baba: Tatile gelecekti cenazesi geldi
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