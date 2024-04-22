Kazada ölen astsubay, toprağa verildi... Acılı baba: Tatile gelecekti cenazesi geldi

Hayatını kaybeden uzman çavuş Halil Kurt'un cenazesine Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, Adana İl Jandarma Komutanı Yardımcısı Albay Uğur Çek, Kozan İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nuh Anacık, askeri personel ve ailesi katıldı. 2 çocuk babası Kurt'un cenazesi, kılınan namazın ardından Bağtepe Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

Oğluyla kazadan yarım saat önce telefonla görüştüğünü anlatan acılı baba Saim Kurt, "Oğlum yıllık izine ayrıldı. Sınava girecekti daha sonra Kozan'a tatile gelecekti. Ama yavrumun cenazesi geldi. Geçen yıl da yaz tatiline geldiğinde de 'Ölürsem cenazemi köyüme gömün' demişti" diyerek gözyaşı döktü.