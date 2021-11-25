Kazada ölen kadın, koyu renkli elbise giydiği gerekçesiyle yüzde 100 kusurlu sayıldı

"ARAÇ VURDUKTAN SONRA DURAMIYOR, EŞİMİ 15 METRE SAVURUYOR"

Vurma şiddeti o kadar hızlı ki en az 15 metre eşimi savuruyor. Araç kendisi de olay yerinde duramayıp bir hayli ileride durabiliyor hız şiddeti yüksek olduğu için. Bunu birebir gören şahitler var. Burada oturanların zaten çoğu gördü. Üç tanesi çıplak gözle gördü kazayı. Benim arkam dönüktü, yalan söylemeye gerek yok. Bahçede oturuyordum, iki tanesi yolda idi buradaki arkadaşların. Zaten ilk müdahaleyi çocuklar yapıyor. Çocuklarda annesinin yanında olduğu için koşarak geliyorlar. Küçük oğlum annesinin omuzuna yatıyor, anne kalk diye kazadan sonra. Arkadaşların bir tanesi oğlumu kucaklıyor, diğeri de kızımı kucaklıyor. Annesini o halde daha fazla görmesinler diye bahçeye götürüyorlar. Zaten araç vurduktan sonra duramıyor. Eşimi 15 metre savuruyor. Eşimi savurduktan sonrada araç kendisi ancak tabelaların olduğu yerde durabiliyor" dedi.

"ADLİ TUP KURUMU KOYU RENKLİ ELBİSE GİYEREK YOLA ÇIKTIĞI İÇİN EŞİMİ YÜZDE 100 KUSURLU BULUYOR"



Adli Tıp Kurumunun eşinin koyu renkli elbise giyerek yola çıktığı gerekçesiyle yüzde 100 kusurlu bulduğunu anlatan İlhan Kulaoğlu, "Bizim buradaki derdimiz sadece adalet başka hiçbir şey değil. Burada Adli Tıp Kurumu diyor ki beyanında koyu renkli elbise giyerek yola çıktığı için yüzde 100 kusurludur. Şimdi her sokağa çıkan koyu renkli elbise giydiği için suçludur diye böyle bir kanun nizam yok, böyle bir kuralda yok. Burada bizim derdimiz Adli Tıp Kurumu, bilirkişinin verdiği raporu hiçbir şekilde incelemediğini düşünüyorum. Bilirkişi Raporunda diyor ki yüzde 50, yüzde 50 kusurludur her iki tarafta. 5 tane kazayı gören şahit vardır. Işıklandırma yoktur diyor ama aydınlatma lambaları vardır her iki tarafta da. Araçta zaten ışığını yakmıyor parklarla geliyor. Parklarla geldiği için eşim ve çocuklarım, tam yanlarına gelene kadar araca fark edemiyorlar, uzakta zannediyorlar. Kızım, sanki baba araç ışınlanmış, bir uzakta olduğunu gördük, birde vurduğunu gördük diyor. Bilirkişi Raporunda deniliyor mi yüzde 50 her iki tarafta kusur vardır. 5 tane şahit var, şahitler dinlenilmedi. Ben isterdim ki, ben Adli Tıp Kurumu olarak karar verme mercii değilim. Ben kararı mahkemeye bırakıyorum. Bilirkişi dinlensin, şahitler dinlensin, sanıklar tanıklar dinlensin. Kararı mahkeme versin diyerek dosyayı gönderebilirdi. Bu tamamen vicdanları sızlatan bir karar olmuş. Burada raporda deniliyor ki 9 metre 20 santim olan yolun 8 metre 20 santimetresini bayan geçiyor diyor. Yoldan çıkmasına 1 metre kalmış. Adli Tıp Kurumu, bunların hiçbirini göz önünde bulundurmuyor. Araç, farlarla gelmiyor parklarla geliyor. Jandarma raporunda deniliyor ki olay alacakaranlıkta oluyor. Alacakaranlık tam olarak havanın kararmadığını gösteriyor. Burada Adli Tıp Kurumunun vermiş olduğu karar ne jandarma raporlarını ne de bilirkişi raporlarını tamamen okumadan verilmiş bir karardan ibarettir, başka hiçbir şey değildir. Tek gerekçeleri koyu renkli elbise giyip yola çıkmıştır. Bizim vicdanımızı sızlatan tek konu budur" diye konuştu.