Kazada ölen Zeliha’ya veda

Çanakkale'de kamyonetin bisikletine çarptığı kazada hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Zeliha Güneş'in (23) cenazesi, memleketi Eskişehir'de toprağa verildi. Eceabat ilçesinde kamyonetin bisiklete çarptığı kazada hayatını kaybeden Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Zeliha Güneş'in cenazesi, otopsi işlemleri sonrası memleketi Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine getirildi. Güneş için Sivrihisar Ulu Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Zeliha Güneş'in annesi Gülsüm, babası Satılmış, ablası Merve ve kardeşi Çağrıbey Güneş'in yanı sıra yakınları katıldı. Güneş'in cenazesi, Yenice Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. Öte yandan Zeliha Güneş'in, 5 Mayıs'ta düzenlenecek 11'inci Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu'na katılmak için antrenman yaptığı ortaya çıktı. Zeliha Güneş'in ölümüne neden kamyonet sürücüsü S.Ç. savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. S.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA