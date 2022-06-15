Kazada yaralanan genç avukat kurtarılamadı

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi Kılıçtaşı Köyü yakınlarında meydana geldi. Şiran ilçesinde bir duruşmaya katıldıktan sonra aracıyla Kelkit ilçesine dönmek için yola çıkan Turhan, Kelkit-Şiran arasındaki Çilhoroz dağının eteğinde bulunan Kılıçtaşı köyü yakınlarında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan ağaçlık bölgeye savruldu. Kazada araç içerisinde sıkışarak ağır yaralanan Turhan, bölgeye sevk edilen ekipler tarafından araç içerisinden çıkartılarak önce Kelkit Devlet Hastanesine oradan da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi sevk edildi. Dün akşam saatlerinde genç avukat tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
4 yıl önce başladığı öğrenilen ve Gümüşhane Barosuna kayıtlı olan 28 yaşındaki genç Avukat Hüsna Turhan'ın cenazesi Trabzon Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından Kelkit ilçesine gönderildi. Turhan, Kelkit merkezinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Genç avukatın vefatının ardından kurumun sosyal medya hesaplarından acı haberi paylaşan Gümüşhane Barosu Başkanı Av. Metin Aslan, "Baromuzun genç avukatlarından Hüsna Turhan'ı Şiran'daki dava dönüşünde Kılıçtaşı köyü yakınlarında geçirdiği trafik kazasının ardından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak genç yaşta kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Acımız büyük. Ailesinin ve camiamızın başı sağolsun" ifadelerini kullandı.