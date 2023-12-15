Kazada yaralanan uzman çavuş 14 gün sonra hayatını kaybetti

İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören yaralılardan uzman çavuş Musab Hacıömer Elmas, dün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Elmas için hastanenin önünde bugün tören düzenlendi. Törene Bolu Valisi Erkan Kılıç, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Avcı, daire müdürleri, yakınları ile silah arkadaşları katıldı. Törende uzman çavuşun annesi Suzan Elmas, babası Mehmet Elmas, halası Nazife Kepenek ve nişanlısı Kübra Gönültaş gözyaşlarına boğuldu.