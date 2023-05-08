Kazadan geriye son paylaşımı kaldı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, önceki gece saat 01.00 sıralarında Anadolu Caddesi üzerinde sola dönüş yapmak isteyen Çağan Hür'ün kullandığı motosiklete, karşı yönden gelen işçi servisi otobüsü çarptı.Devrilen motosikletten savrulan Hür, metrelerce sürüklendi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hür, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Servis otobüsünün sürücüsü M.K. gözaltına alınırken, talihsiz gençten geriye ise kazadan önce sosyal medya hesabından hikâye olarak paylaştığı kaskı ve kahve içerken çekilmiş fotoğrafı kaldı.İzmir'deki diğer kazada ise Ege Ordu Komutanlığı'nda görev yapan asker ve sivil memurların bulunduğu servis midibüsü, Güzelbahçe ilçesinde karşı yönden gelen H.Ö.'nün (86) kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı. Sürücü H.Ö.'nün öldüğü kazada, midibüsteki 6 kişi yaralandı.Diyarbakır'daki kazada 2, İstanbul Kâğıthane'deki kazada 1, Antalya'da 1, Muğla'da 1, Aksaray'da 2 kişi öldü.Bursa'nın Gemlik ilçesinde ise geri manevra yapan Hasan T.'nin kullandığı servis minibüsünün altında kalan Cemal Akdağ (76) öldü.SABAH