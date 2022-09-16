Kazalara 11 kurban

Antalya’da, TIR’la çarpışan otomobilde bulunan biri çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi. Diğer kazalarda da 7 kişi can verdi
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Antaya'nın Korkuteli ilçesinde, S.A.'nın (45) kullandığı otomobil, dün sabah 06.00 sıralarında Küçüklü Mahallesi yakınlarında, karşı yönden gelen Alper A.'nın (72) kullandığı TIR ile çarpıştı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan aynı aileden Ö.A. (41), S.A. (22) ve N.A.A. (16) yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan Z.K. (72) ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. TIR şoförü Alper A. gözaltına alındı.
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