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Giriş Tarihi: 17.9.2022

Kazalara 11 kurban

Antalya’da, TIR’la çarpışan otomobilde bulunan biri çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi. Diğer kazalarda da 7 kişi can verdi

Kazalara 11 kurban
Antaya'nın Korkuteli ilçesinde, S.A.'nın (45) kullandığı otomobil, dün sabah 06.00 sıralarında Küçüklü Mahallesi yakınlarında, karşı yönden gelen Alper A.'nın (72) kullandığı TIR ile çarpıştı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan aynı aileden Ö.A. (41), S.A. (22) ve N.A.A. (16) yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan Z.K. (72) ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. TIR şoförü Alper A. gözaltına alındı.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi öldü 5 kişi yaralandı.
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde kavşaktan dönen tavuk yüklü kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü Serkan Çavdar (25) öldü.
İzmir'in Menderes ilçesinde park halindeki kamyonete çarpan taksinin şoförü Raif Karaca hayatını kaybetti.
Adana'nın Seyhan ilçesinde sinyalizasyon direğine çarptıktan sonra inşaat alanına uçan otomobilin sürücüsü Adem Toklu (57) öldü, 2 çocuğu ise yaralandı.
Niğde'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü R.Ç. (20) öldü.
Konya'da meydana gelen iki farklı kazada motosiklet sürücüsü Yunus Emre Tunç (18) ile otomobilin çarptığı yaya Seher Özbudak (32) hayatını kaybetti.

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