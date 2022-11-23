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Giriş Tarihi: 23.11.2022

Kazalara 14 kurban

Kazalara 14 kurban
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 6. sınıf öğrencisi Yağmur Yıldız'a (12), yaşı küçük olduğu için ehliyeti bulunmayan K.C.'nin kullandığı otomobil çarptı. Küçük kız kaldırıldığı hastanede öldü. Sürücü gözaltına alındı. Kocaeli'nde, arızalandığı için sol şeritte duran TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Mustafa Demir ile eşi Hatice Demir, çocukları Mehmet Emin Demir öldü. Hatay'ın İskenderun ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü Kazım Üz (72) ve eşi Sabiha Üz (65) öldü. Tokat'ın Erbaa ilçesinde refüje çarpan otomobilin arka camından yola fırlayan Umut Çakmak öldü. Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde otomobiliyle kırmızı ışıkta bekleyen Gökhan Türkel (26) arkadan gelen aracın çarpması nedeniyle öldü. Adana'nın Ceyhan ilçesinde TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Ruşen Ali Ağzıdeli hayatını kaybetti. İzmir'in Bergama ilçesinde, köprüden uçan araçtaki Genç Parti Aliağa İlçe Başkanı Erhan Karakaya öldü. İstanbul Tuzla'da, motosikletiyle çarpıştığı otomobilin altına giren kurye Doğan Karbuz öldü. Ağrı'nın Patnos ilçesinde TIR'la çarpışın otomobilin öğretmen sürücüsü Bahattin Levent öldü. Amasya'nın Taşova ilçesinde dere yatağına uçan otomobildeki Selami Yıldırım (75) öldü. Amasya'da, TIR'a çarpan Dursun Portal (50) öldü.

Abbas ÇAKAR-Mihriban KOÇAKER-Özgür ÖZDEMİR-Murat KARAMAN

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