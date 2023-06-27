Kazalara 15 kurban

Kocaeli'nde Arif Şahin'in kullandığı otomobil, D-605 Karayolu'nun Çayırköy Mahallesi mevkiinde kontrolden çıkarak duraktan yolcu alan belediye otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde bulunan aynı aileden Nehir Şahin (10), Meliha Şahin (55) ve Rabia Şahin (22) ölürken, sürücü ile babası Azmi Şahin ve Mustafa Efe yaralandı. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede kontrolden çıkan otomobilin yolda yaklaşık 70 metre fren izi bıraktığı belirlendi.Van'ın Bahçesaray ilçesinde, Burhan L.'nin kullandığı otomobil, virajı alamayınca 250 metrelik uçuruma yuvarlandı. Sürücü ve araçta bulunan Erkan L.'nin yaralı kurtulduğu kazada, güvenlik korucusu Abdülhamit Batmaz öldü.İzmir'in Bayındır ilçesinde, kontrolden çıkarak karşı şeride geçen ve karşı yönden gelen hafif ticari araçla çarpışan Mehmetcan Keser (19) öldü. Keser'in Karabağlar'da oturduğu ve Bayındır'da oturan Aizheimer hastası dedesine bakmak için sürekli bu yolu kullandığı öğrenildi.Ankara'daki yakınlarının düğününden Bursa'ya dönen ailenin otomobili, Kestel ilçesinde kontrolden çıkarak dere yatağına uçtu. Kazada Hatice Ceylan (49) öldü.İzmir, Malatya, Manisa, Balıkesir, Muğla, Denizli ve Diyarbakır'daki kazalarda da 9 kişi öldü./ SABAH