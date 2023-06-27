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Giriş Tarihi: 28.6.2023

Kazalara 15 kurban

Kurban Bayramı hareketliliği, dikkatsizlikle birleşince bilanço ağırlaştı. Kazalarda 15 kişi hayatını kaybetti

Kazalara 15 kurban
Kocaeli'nde Arif Şahin'in kullandığı otomobil, D-605 Karayolu'nun Çayırköy Mahallesi mevkiinde kontrolden çıkarak duraktan yolcu alan belediye otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde bulunan aynı aileden Nehir Şahin (10), Meliha Şahin (55) ve Rabia Şahin (22) ölürken, sürücü ile babası Azmi Şahin ve Mustafa Efe yaralandı. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede kontrolden çıkan otomobilin yolda yaklaşık 70 metre fren izi bıraktığı belirlendi.
Van'ın Bahçesaray ilçesinde, Burhan L.'nin kullandığı otomobil, virajı alamayınca 250 metrelik uçuruma yuvarlandı. Sürücü ve araçta bulunan Erkan L.'nin yaralı kurtulduğu kazada, güvenlik korucusu Abdülhamit Batmaz öldü.
İzmir'in Bayındır ilçesinde, kontrolden çıkarak karşı şeride geçen ve karşı yönden gelen hafif ticari araçla çarpışan Mehmetcan Keser (19) öldü. Keser'in Karabağlar'da oturduğu ve Bayındır'da oturan Aizheimer hastası dedesine bakmak için sürekli bu yolu kullandığı öğrenildi.
Ankara'daki yakınlarının düğününden Bursa'ya dönen ailenin otomobili, Kestel ilçesinde kontrolden çıkarak dere yatağına uçtu. Kazada Hatice Ceylan (49) öldü.
İzmir, Malatya, Manisa, Balıkesir, Muğla, Denizli ve Diyarbakır'daki kazalarda da 9 kişi öldü.

Abbas ÇAKAR-Ceyhan TORLAK-Muharrem DOĞANTEZ-Suat SALGIN/ SABAH

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Kazalara 15 kurban
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