Kazalara 3 kurban

Kırıkkale'de, Zümrütkale Bulvarı'nda kontrolden çıkan Güneş Ünsal'ın (42) kullandığı otomobil, park halindeki TIR'a çarptı. TIR'ın dorsesinin altına sıkışan otomobilin sürücüsü öldü. Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, Ahmet Ç.'nin (45) kullandığı otomobil, Isparta-Konya karayolunun Mahmutlar Köyü mevkiinde, Rıdvan Ç.'nin (33) kullandığı kamyonetle çarpıştı. Otomobilde bulunanlardan Memiş Ç. (81) ölürken Perivar Ç. (76) ile 2 sürücü de yaralandı. Sakarya'nın Hendek ilçesinde, servis otobüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü Eyüp Uzunoğlu (17) öldü.