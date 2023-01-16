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Giriş Tarihi: 17.1.2023

Kazalara 3 kurban

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
HÜSEYİN CUMALI HÜSEYİN CUMALI
Kazalara 3 kurban
Kırıkkale'de, Zümrütkale Bulvarı'nda kontrolden çıkan Güneş Ünsal'ın (42) kullandığı otomobil, park halindeki TIR'a çarptı. TIR'ın dorsesinin altına sıkışan otomobilin sürücüsü öldü. Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, Ahmet Ç.'nin (45) kullandığı otomobil, Isparta-Konya karayolunun Mahmutlar Köyü mevkiinde, Rıdvan Ç.'nin (33) kullandığı kamyonetle çarpıştı. Otomobilde bulunanlardan Memiş Ç. (81) ölürken Perivar Ç. (76) ile 2 sürücü de yaralandı. Sakarya'nın Hendek ilçesinde, servis otobüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü Eyüp Uzunoğlu (17) öldü.

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Kazalara 3 kurban
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