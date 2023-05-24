Kazalara 4 kurban

Adana'nın Karataş ilçe Kaymakamı Selami Alper Özkan'ın koruması Uzman Çavuş Anıl Küçükçirkin'in (28) kullandığı otomobil, önceki akşam Harbiş mevkiindeki Fener kayalıklarından uçuruma yuvarlandı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Küçükçirkin ve yanında bulunan öğretmen arkadaşı Burak Akkuş (33) ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan iki arkadaştan Anıl Küçükçirkin, kurtarılamadı. Bursa'nın Karacabey ilçesinde yaşayan Rafet Koca, eşi Emine Koca ile birlikte 16 yaşındaki oğulları Yunus Koca'yı Bursa merkezdeki hastaneye götürdükten sonra dönüş yoluna geçti. Karacabey yol ayrımında kontrolden çıkan Rafet Koca'nın kullandığı kamyonet şarampole yuvarlandı. Çiftin oğulları Yunus Koca öldü. Balıkesir'in Erdek ilçesinde, Mehmet Ali E.'nin (40) kullandığı kamyonla çarpışan motosiklet sürücüsü Umut Şahin, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde öldü.
Konya Karapınar'da aracıyla TIR'a çarpan Engin Öğütlü (29) hayatını kaybetti.