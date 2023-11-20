Kazalarda 4 kişi hayatını kaybetti

Antalya'da İ.K. yönetimindeki otomobil, karşıya geçmek isteyen Mustafa Çutur'a çarparak ölümüne neden oldu. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Akseki-Manavgat Karayolu'nda 20 metreden düşen araçta bulunan Gülay Çeçen (50) olay yerinde hayatını kaybetti.
Çanakkale'de iki otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi.
Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Bingöl'de iki ayrı otobüs farklı noktalarda kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. 2 yolcu otobüsündeki 22 kişi yaralandı.