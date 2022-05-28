Kazalarda 5 kişi öldü

Sakarya'dameydana gelen kazada Tunçkan Serdar Şendur'un kontrolünü yitirdiği 34 BJT 038 plakalı motosiklet, yol kenarındaki elektrik direğine, ardından da yaya Enes Özdemir'e çarptı. Kazada, Şendur ve Özdemir hayatını kaybetti.
Manisa'da otomobil motosikletle çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Osman Çetiner (33) hayatını kaybetti. Araç sürücüsü S.N. gözaltına alındı.
Antalya'da Moldova uyruklu motosiklet sürücüsü Türk vatandaşı Cenk Sırbo (37) kamyonla çarpıştı. Kazada Sırbo hayatını kaybetti.
Kırıkkale'de de kamyon, TIR'la çarpıştı. Kazada TIR'da bulunan Veysi Çeçen hayatını kaybetti.