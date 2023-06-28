Kazana düşerek ölen minik Öykü son yolculuğuna uğurlandı

Kış için salça kaynatılan kazanın çevresinde oynarken dengesini kaybederek kazana düşen Öykü Merve Açıl, Fethiye Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından ambulans uçakla İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Servisi'ne sevk edilmişti. Burada yoğun bakımda tedavi gören Öykü Merve yaşam mücadelesini kaybetti. Bebeğin cenazesi dün akşam saatlerinde İstanbul'dan alınarak, Çatalarık'ta bulunan evine getirildi.
Evinde helallik istendikten sonra Öykü Merve, Değirmenbaşı Mezarlığı'nda dualarla toprağa verildi.