Haberler Yaşam Haberleri Kazana düşerek ölen minik Öykü son yolculuğuna uğurlandı
Giriş Tarihi: 28.6.2023 18:43 Son Güncelleme: 28.6.2023 20:03

Kazana düşerek ölen minik Öykü son yolculuğuna uğurlandı

Fethiye’de salça kaynatılan kazana düşerek hayatını kaybeden 2 yaşındaki Öykü Merve, dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Erdoğan CANKUŞ
Kazana düşerek ölen minik Öykü son yolculuğuna uğurlandı

Kış için salça kaynatılan kazanın çevresinde oynarken dengesini kaybederek kazana düşen Öykü Merve Açıl, Fethiye Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından ambulans uçakla İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Servisi'ne sevk edilmişti. Burada yoğun bakımda tedavi gören Öykü Merve yaşam mücadelesini kaybetti. Bebeğin cenazesi dün akşam saatlerinde İstanbul'dan alınarak, Çatalarık'ta bulunan evine getirildi.

Evinde helallik istendikten sonra Öykü Merve, Değirmenbaşı Mezarlığı'nda dualarla toprağa verildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Başkan Erdoğan’dan bayram diplomasisi
Canan Kaftancıoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na olay sözler: Kılıçdaroğlu olmasa İBB'ye aday bile olamazdı
"Hayvanlara işkence etmeyin" diyen Fatih Altaylı kendisiyle çelişti: Boğa güreşlerini izlemeye gideceğim
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
20 yıldır çadırda tek başına yaşıyor: ‘Huzuru çadırda buldum’
Bilal Erdoğan kadar taş düşsün başınıza
Kılıçdaroğlu'na bir darbe de Karamollaoğlu'ndan: Yüzde 25'in yüzde 8'i dışarıdan
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
Kurban Bayramı sabahı okunacak dualar ve sureler nelerdir? Bayram sabahı hangi dualar okunur, zikirler çekilir ve nasıl dua edilir?
ARKADAŞINA GÖNDER
Kazana düşerek ölen minik Öykü son yolculuğuna uğurlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA