KazanBelNet’e ’Yılın En Başarılı Bilişim Projesi’ ödülü

Buhara Medya Grubu tarafından gerçekleştirilen 11. Uluslararası Buhara Medya Ödülleri sahiplerini düzenlenen törenle buldu. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, milletvekilleri, bürokratlar, belediye başkanları ve medya mensuplarınında aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

ÖNCE ANKARA, SONRA TÜRKİYE MARKASI OLACAĞIZ

Kahramankazan Belediyesi'nce Türkiye'de ilk kez bir belediye tarafından kurularak internet servis sağlayıcılığı hizmeti veren ve kısa sürede 2 bin 500 abone sayısına ulaşmayı başaran KazanBelNet şirketi de "Yılın En Başarılı Bilişim Projesi" ödülüne layık görüldü. KazanBelNet'e verilen ödülü Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz aldı. Oğuz, KazanBelNet'i bu anlamlı ödüle layık gören jüriye teşekkür ederek, proje hakkında bilgi verdi. Oğuz, KazanBelNet'in internet servis sağlayıcılığı alanında Türkiye'de bir belediye tarafından kurulan ilk ve tek şirket olma özelliğini taşıdığını belirterek, şirketin faaliyete geçeli kısa bir süre olmasına karşın 2 bin 500 aboneye ulaşmayı başardığını söyledi. Vatandaşın konforu ve refahı için üzerlerine ne düşerse yapmaya gayret ettiklerini ifade eden Oğuz, "57 bin nüfuslu sürekli gelişen, büyüyen ve önemli sanayi kuruluşlarına ev sahipliği yapan bir ilçeyiz. Şirketimiz sayesinde vatandaşlarımız hem internete bağlanırken hem de interneti kullanırken kazanmış oluyor. Çünkü daha hızlı interneti daha ucuz fiyata sunuyoruz. KazanBelNet ile önce ilçemizde internet erişiminin olmadığı nokta bırakmamayı hedefliyoruz. Daha sonra ise şirketimizle Ankara ve Türkiye genelinde müşterilerimizle buluşmak istiyoruz" diye konuştu.

BAKAN SOYLU'DAN TEBRİK

Başkan Oğuz daha sonra geceye katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla bir araya gelerek, KazanBelNet hakkında bilgi verdi. Bakan Soylu da KazanBelNet'in önümüzdeki süreçte daha da büyüyeceğine inandığını belirterek, bu başarılı proje için Başkan Oğuz'u tebrik etti.