Kazanç Vadisi’nde ikinci perde: Kişiye özel faizsiz ödeme koşulları ile Eşbah İnovasyon vadisi

EŞBAH İNOVASYON VADİSİ - II, 4 kata varan müstakil iş yerleriyle dikkat çekiyor. Bu, iş sahiplerine özgürlük ve bağımsızlık sağlayarak işlerini daha verimli bir şekilde yönetme fırsatı sunuyor. Ayrıca, projede sunulan kişiye özel faizsiz ödeme koşulları ile, yatırımcılar finansman konusunda endişe etmeden bu eşsiz fırsattan yararlanabilirler.



Kat yükseklikleri açısından da EŞBAH İNOVASYON VADİSİ - II öne çıkıyor; projede 8,5 metreye varan kat yükseklikleri sunuluyor. Bu, iş yerlerinin geniş ve çok yönlü kullanımına imkan tanıyor.



Projedeki diğer dikkat çekici özelliklerden biri takribi teslim süresi. EŞBAH İNOVASYON VADİSİ – II 24 ay gibi kısa bir süre içinde teslim edilmesi planlanıyor.





Ayrıca, projede iş yeri büyüklükleri oldukça çeşitli; 100 m²'den 10.000 m²'ye kadar farklı alan seçenekleri sunuluyor. Bu, işletme sahiplerine işlerini büyütme veya yeniden yapılandırma esnekliği sağlıyor.



Son olarak, EŞBAH İNOVASYON VADİSİ - II, Esenyurt'ta TEM otoyolunun yanı başında yer alıyor. Bu stratejik konum, iş sahiplerine ve müşterilere kolay erişim sağlıyor.



EŞBAH İNOVASYON VADİSİ - II, modern iş yerlerine yatırım yapmak isteyenler için benzersiz bir fırsat sunuyor. Projenin tanıtımı ve ayrıntıları hakkında daha fazla bilgi almak için 444 87 34 numaralı çağrı merkezini arayabilir veya www.esbah.com.tr web sitesini ziyaret edebilirsiniz.