Kazaya karışan ehliyetsiz sürücü sinir krizi geçirdi! Yoldan geçen kadın tokat attı

Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç devrildi, sürücüsü Kadir G. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü Kadir G., sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri ve çevredeki vatandaşlar Kadir G.'yi sakinleştirmeye çalıştı.