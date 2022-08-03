Kazaya karışan ehliyetsiz sürücü sinir krizi geçirdi! Yoldan geçen kadın tokat attı

Olay, saat 02.00 sıralarında İzmit Kemalpaşa Mahallesi Ankara Yolu Caddesi ile Gümrükçüler Caddesi kesişim noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara Yolu Caddesi üzerinde seyreden Yunus K. idaresindeki minibüs, Gümrükçüler Caddesi üzerinden yola giren Kadir G. kontrolündeki hafif ticari araca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç devrildi, sürücüsü Kadir G. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü Kadir G., sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri ve çevredeki vatandaşlar Kadir G.'yi sakinleştirmeye çalıştı.