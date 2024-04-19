Kazaya karışan ve kaçan eski CHP Muğla İl Başkanı Erol’dan ilginç ifade

Muğla Köyceğiz'de Atatürk Bulvarında motosikletiyle seyir halinde olan 24 yaşındaki Hasan Mutlutürk, anayola ani çıkış yaptığı öne sürülen eski CHP Muğla İl Başkanı Hüseyin Erol'a çarptı. Erol'un kaza sonrası yaralılara yardım etmek yerine aracını bırakıp kaçtığı, ertesi gün ise teslim olduğu öğrenildi. Kazada sürücü 24 yaşındaki Hasan Mutlutürk'ün üç yerinden çene kemiğinin ve dört dişinin kırıldığı, yolcu konumunda Okan Avcı'nın ise hafif sıyrıklarının olduğu belirlendi.

GÖZALTINA ALINDI

Olaydan sonra gözünü hastanede açan motosiklet sürücüsü Hasan Mutlutürk, Erol'dan şikayetçi oldu. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Erol, yaralıların iyileşmesinin ardından serbest bırakıldı.

ŞOKA GİRDİM, ZİHNİM YORGUNDU

Erol'un kazayla ilgili ifadesi de ortaya çıktı. Gece saatlerinde manavdan meyve almak için baldızının arabasıyla evden çıktığını belirten Erol, "İşyerinin önünden dönüş almak için hamle yaptığım sırada motorlu bir şahıs gelerek bana çarptı ve yere düştü. Ben hemen araçtan inerek çevrede bulunan insanlara telefonum yanımda yok ambulans çağırın diye birkaç kere bağırdım. Zaten tansiyon hastası olduğum için bir anda kazadan dolayı tansiyonum çıktı. Sanırım şoka girmişim. Aklıma gelen tek şey baldızım Çağnur'un doktor olması ve yaralıları doktorun tedavi edebileceği düşüncesi ile yakın olan evime koşmak oldu. Zaten üzerimde ev kıyafetleri olduğundan dolayı telefonum olmadığı için mecburen eve gittim. Aracı kullanabilecek durumum olmadığından araç olay yerinde kaldı. Eve gittikten sonra yakınlarıma olayı anlatarak birkaçını olay yerine birkaçını herhangi bir ihtimale karşı hastaneye yönlendirdim. Bana dil altı tansiyon ilacı vermişler, ben ilacı içtikten sonra ofisime gitmişim, neden ofisime gittiğimi bile bilmiyorum.14/04/2024 günü yemekli Mevlid-i şerifimiz olduğundan dolayı bir kaç gündür sürekli bir koşuşturma ve zihin yorgunluğu yaşıyordum. Üstüne bu kaza olayı olunca bir anda kafam durdu ne yapacağımı bilemedim. Meydana gelen kazada kasıt yok, yaralanan şahısları tanımıyorum Yaralı şahısların maddi ve manevi olarak yanında olmaya hazırım" dedi.