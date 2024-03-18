Haberler Yaşam Haberleri Kazdağları’nda düşen yamaç paraşütünün pilotu hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 18.3.2024 10:22 Son Güncelleme: 18.3.2024 10:30

Kazdağları’nda düşen yamaç paraşütünün pilotu hayatını kaybetti

Balıkesir’in Edremit ilçesi Kazdağları’nda M.F.Ş. yönetimindeki yamaç paraşütü Altınoluk Cam Seyir Terası yolu yakınlarında düştü. Kazada ağır yaralı olarak kurtulan Yamaç Paraşütü Pilotu M.F.Ş. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

GÖKHAN DAĞLI GÖKHAN DAĞLI
Kazdağları’nda düşen yamaç paraşütünün pilotu hayatını kaybetti

Balıkesir'in Edremit ilçesi Altınoluk Cam Seyir teras yolu yakınlarında bir tepeden yamaç paraşütü yapmak isterken kontrolünü kaybeden M.F.Ş. (57) Cam Seyir teras yolu üzerinde bulunan kayalıklı araziye düşerek ağır yaralandı. Kazanın bildirilmesinden sonra bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralı olarak Edremit'te hastaneye sevk edilen M.F.Ş. kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi. Yaşanan kaza ile ilgili Edremit Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. M.F.Ş'nin cenazesi otopsi için Bursa adli tıp kurumuna gönderildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kazdağları’nda düşen yamaç paraşütünün pilotu hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA