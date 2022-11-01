Kazdağları’ndaki yangınlarda sabotaj ihtimali

Türkıye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan ve oksijen deposu olarak bilinen Kazdağları'nda 3 farklı noktada yangın çıktı. Edremit ilçesinde Kazdağları Milli Parkı içinde yar alan kırsal Mehmetalan, Üçtaş ve Ortaoba mahalleri yakınlarında dün öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Yangına 4 helikopter, 25 arazöz, çok sayıda su ikmal aracı ve dozerlerle müdahale edildi. Karadan ve havadan müdahale eden ekiplerin 3 saat süren çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınırken, 2 hektar alan zarar gördü. Bölgede 3 ayrı bölgede aynı anda çıkan yangın sabotaj ihtimalini güçlendirirken, ekipler bu yönde çalışma başlattı.