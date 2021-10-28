Kazılarda çok önemli Urartu izleri! Milattan önce 7’nci yüzyıla dayanıyor

"Kazılarımıza Kef Kalesi'nin stadel bölümü olan sarayın salon bölümünde devam etmekteyiz. Buradaki devasa büyüklükteki fil ayaklarını ortaya çıkarıp, tekrardan ayağa kaldırma çalışmalarımız devam ediyor. Bu fil ayaklarından birini tekrardan ayağa kaldırdık. Kale kazısındaki önemli buluntular içerisinde Urartu mavisi olarak adlandırılan mavi bir boya, kırmızı ve sarı boyalarla bunun dışında çivi yazılı belgeler tespit ettik.