Kazım Karabekir Camii ibadete açıldı

Beykoz'da depreme dayanıksız olması nedeniyle yıkılan Kazım Karabekir Cami, Beykoz Belediyesi tarafından yeniden inşa edilerek ibadete açıldı. Kurban kesilerek dualarla açılan caminin cemaat kapasitesi 2 katına çıkarıldı. Camide yaklaşık 500 kişi ibadetini gerçekleştirebilecek. Caminin açılışında konuşan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, "Cami binamız deprem şartlarına uygun değildi. Risk oluşturuyordu. Dolayısıyla yenilemek icap etti. Ben emeği geçen mesai arkadaşlarıma ve yüklenici firmaya çok teşekkür ediyorum. 5 aylık süreç içerisinde burayı tamamladılar. Ramazan'ın ilk cumasını da burada kılmış olduk, açılışını yaptık. Sağ olsun mahallemiz de sahip çıktı. Hayırlı olsun, içi şen olsun" ifadesini kullandı.