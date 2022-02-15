KDV indirimi ile birlikte havalar da ısınınca pazarda yüzde 30 düşüş yaşandı

Temel gıdada vergi indirimine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararının ardından katma değer vergisi (KDV) yüzde 8'den yüzde 1'e indirildi. İndirim gıda temel tüketim mallarında ise etiketlere yüzde 7 indirim olarak yansıtıldı.

Geçerli olan indirimler için zincir marketler fiyatlarını revize ederken, KDV indirimi semt pazarlarına tam olarak yansımadı. Fakat havaların güneşli geçmesi nedeniyle sebze ve meyve ürünlerinde yüzde 30'luk bir düşüş yaşandı.

Marketlerde temel gıda maddelerine yüzde 7'lik indirim yansıtılırken Pazarlara gelen vatandaşlarda fiyatlardaki yükseklikten şikayetçi oldular.

Pazarcı esnafı Kadir Karaboğa, KDV'deki düşüşün çok küçük oranda yansımasını hissettiklerini belirterek, "KDV'deki yüzde 7 lik düşüş marketlerdeki temel gıda maddelerinde sevinç yarattı. Pazarlarda ise marketlerdeki düşüşler kadar pazara da yansıması oldu. Ama Pazarlardaki fiyatlar KDV düşüşü ile değil hava şartlarıyla bağlantılı olduğu için kışlık ürünlerde fazla indirim olmazken diğer ürünlerde hava sıcaklığına ve yeni ürünlerin gelmesi ile yüzde 30'luk bir fiyat düşüşü yansıdı. Mesela salatalık 25 liradan 14 liraya, domates 18 liradan 15 liraya, biber 25 liradan 15 liraya, portakal 7 liradan 5 liraya, patlıcan 25 liradan 15 liraya kabak 25 liradan 18 liraya, karnabahar 20/ liradan 15 liraya, Ispanak 10 liradan 8 liraya düştü. Kış mevsimi ürünlerden Elma 6 liradan 7 liraya, limon 5 liradan 8 liraya havuç 5 liradan 6 liraya ve Pırasa da 5 liradan 7 liraya yükseldi. Yağmurlu ve soğuk havalarda ürünlerin fiyatlarında da yükselme olmaktadır. Havalar güzel geçerse bu ürünlerde yüzde 30'luk daha düşüş yaşanır" dedi.

Yıllardır pazarcılık yaptığını belirten Şahin Karaboğa, "KDV'nin yüzde bire düşmesi sadece marketlerde düşüş meydana getirir. Bunun semt pazarlarına yansıması mümkün değil çünkü Halde aracılar yoktur komisyoncular vardır. Haldeki ürünlerin yüzde 70'ini firmalar kendileri ürütiyorlar. Bayrampaşa'da ürünlerin yüzde 70'ini kendileri ürüttiği için indirimi mallara yansıtmazlar. Fiyatlara yansıması ancak mevsimsel ve hava şartlarına göre yapılır. KDV'deki indirim ve havaların güzel geçmesi ile ancak bir ay sonra bunlar fiyatlara yansır ve düşüş yaşanabilir. Pazarlarda indirim olması için mazot ve gübre fiyatında ve nakliyede indirim olması gerekir" dedi.

MUTFAKLARDAKİ YANGIN İNDİRİMLERLE SÖNER



Kudrettin Aksürgün, "Vatandaş olarak fiyatların artması alım güçlerinin düşmesine neden oldu. İnsanlar pahalılıktan dolayı pazarlara girmeye korkuyordu. KDV'deki düşüşle hem marketlerde hem de pazar yerlerinde fiyatlarda bir düşüş gözlenmektedir. Mutfaklardaki yangının sönmesi için indirimlerin her geçen gün biraz daha artması gerekir. 3 kişilik ailenin bir aylık meyve ve zebze harcaması 400-500 tl tutuyor. Vatandaş indirimlerle ve denetimlerin tam yapılması ile biraz olsun nefes alacaktır" dedi.