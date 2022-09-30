Kedi evine giren 3 pitbull 12 kediyi parçaladı

Antalya Muratpaşa'da Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bulunan ve sokak kedilerinin tedavilerinin yapıldığı kedi evine giren pitbull cinsi 3 köpek, kafeslere saldırarak 12 kediyi telef etti. Olayda ihmali olduğu değerlendirilen özel güvenlik personeli hakkında disiplin soruşturması başlatılıp görevden el çektirildiğini duyuran Muratpaşa Belediyesi, köpeklerin çit tellerin altındaki toprağın kazılarak bu noktadan kasıtlı içeriye bırakıldığından şüphelendiklerini bildirdi. Çok sayıda kafesi ve veteriner malzemesini de kullanılamaz hale getiren köpeklerle ilgili yapılan inceleme ve mikroçip kontrolü sonucunda, 2'sinin sahipli olduğunu vurgulayan belediye, köpeklerin sahibi hakkında da Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.