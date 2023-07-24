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Giriş Tarihi: 25.7.2023

Kediyi kurtarmak istedi 8 bin TL ceza yedi

İlknur Akkoç, yavru sokak kedisini ehliyet gerektiren scooter’la götürürken 8 bin 190 lira ceza yedi. Akkoç, scooter’ının elektrikli bisikletlerden farkı olmadığını belirtip cezasının iptalini istedi

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Kediyi kurtarmak istedi 8 bin TL ceza yedi
Aydın'ın Söke ilçesinde yaşayan hayvansever İlknur Akkoç, evinin önünde ağır enfeksiyon nedeniyle ölmek üzere olan yavru kediyi, eşine ait olan scooter ile veterinere götürmek üzere yola çıktı. Ancak yolda Akkoç'u durduran polisler, scooter'ı kullanabilmesi için gerekli olan B sınıfı ehliyeti olması gerektiğini belirterek 8 bin 190 TL ceza kesti. Kedinin tedavisini yaptıran Akkoç ardından da sahiplendi. Veteriner Özlem Subaşı da Akkoç'tan ücret almadı.



Yediği cezanın scooter'ın fiyatının yarısı kadar olduğunu ve haksız yere kesildiğini öne süren Akkoç, avukatı Bayram Küçük aracılığıyla Söke Sulh Ceza Hâkimliği'ne başvurdu. Dilekçesinde, kullandığı scooter için motosikletler için gerekli olan A sınıfı ehliyet gerekmediğini belirten Akkoç, "Elektrikli bisikletler Karayolları Trafik Kanunu'na göre bisikletlerle aynı kapsam altında olduğundan ehliyet gerektirmeden kullanılabiliyor. Oysa elektrikli bisikletler ile benim kullandığım scooter arasında hız olarak fark yok. İkisi de saatte 45 kilometre yapıyor. Tek fark benzinle çalışması ve otomobiller için gerekli B sınıfı ehliyetle kullanılmasıdır. Cezanın iptalini talep ediyorum" dedi.

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Kediyi kurtarmak istedi 8 bin TL ceza yedi
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