Kekik kokan tavuk

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Sağlığı Hayvansal Üretim Araştırma ve Uygulama Merkezi'ndeki kanatlı ünitesinde, hem yumurta hem de etlik piliç üretiliyor. Merkezde aynı zamanda Veteriner Fakültesi öğrencileri çeşitli araştırmalar da yapıyor. Sığır, koyun, keçi ünitelerinde olduğu gibi kanatlı ünitesinde de çeşitli projeler yürütüldüğünü belirten Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hakan Üstüner, "Kanatlı ünitemizde birçok proje yürütülüyor. Bunlardan biri kekik suyunun hem hayvanın performansını hem de et kalitesine etkisini araştırıyor" dedi. 4'üncü sınıf öğrencisi Yaren Özkaraca (21), tarafından TÜBİTAK 2209 için yürütülen projede, broiler (etlik) piliçlerin içme sularına kekik suyu katılıp, besi performansı ve et kalitesi üzerine etkileri inceleniyor.Temel hedefinin, tavukların etlerine kekik aromasının geçip geçmeyeceğini anlamak olduğunu söyleyen Özkaraca, "Şu anda 200 tane, arkamızda görmüş olduğunuz civcivlerle bunu test ediyoruz. Civcivler 4 haftadır burada. Artık piliç oldular. 4 haftadır deneme ve kontrol olmak üzere iki gruba bölüyoruz tavukları. Deneme gruplarına 4 haftadır içme sularına kekik suyu katılıyor ve yaklaşık 1,5 hafta sonra, kesim ağırlığına eriştikleri zaman kesimini yapıp analizlerimizi yapacağız. Kendim de gerçekten merak ettim yani. Ben de beyaz et yiyorum. Tadına geçip geçmeyeceğini ya da besi performansı üzerine bir etkisi olup olmayacağını merak ettik. Önceden marine ediyoruz hayvanları" diye konuştu. Afyonkarahisar'da sığırlara kekik yedirildiği zaman daha fazla yem yedikleri ve et kalitesinin üzerindeki etkileri biliniyor" dedi.Projede yardımcı olarak yer alan Veterinerlik Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Ahmet Ziya Süman da (25) kekik suyu içen tavukların tükettiği yem miktarının arttığını belirterek, "Şu anda hayvanlarımız büyüyorlar, gelişmekteler. Haftalık olarak yemlerini tartıyoruz. Günlük olarak adet başına 100 gram yem yiyorlar tavuklarımız" dedi.