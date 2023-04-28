Kelebek Mobilya, global marka vizyonunun lansmanını yaptı

Türkiye'nin en değerli mobilya markası Kelebek Mobilya, 88 sene önce Mustafa Kemal Atatürk imzasıyla kuruldu. Kurulduğu günden bu yana daima büyüyen ve kendini geliştiren bir marka olarak trendleriyle de mobilya sektörünün yön vermeye devam ediyor. Kendini geliştirirken güncel ve zamansız kalan Kelebek, yeni global marka vizyonunu Zorlu PSM'de Butterflytopia temasıyla gerçekleştirdiği lansmanla tanıttı. Milyonlarca evde "Kelebek Etkisi" yaratmayı hedefleyen Kelebek, dünyaca ünlü tasarımcı Karim Rashid ile iş birliği yaptı.

KELEBEK MOBİLYA BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Lansmanda Doğanlar Mobilya Grubu büyümesinde Kelebek Mobilya'nın da payına değinen Doğanlar Mobilya Grubu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Doğan, şu ifadeleri kullandı: "Doğanlar Mobilya Grubu bünyemizdeki her markamızın ayrı bir hikayesi, ayrı bir stili var. Doğanlar Mobilya Grubu''nun 2022 yılındaki net kârı 179,8 Milyon TL oldu. 2023 yılının ilk çeyreğinde ise hedefimiz olan yüzde 110 oranında büyümeyi ciro ve karlılık bazında gerçekleştirdik. Sürekli mağazalaşarak her yıl 100'ün üzerinde mağaza açıyoruz. Bu mağazalar ciromuzun yüzde 10'unu etkileyerek yıllık hedeflerimize büyük katkı sağlıyor. 2022 yılını yurt içinde tüm markalarımızla beraber 700 mağazayla kapattık. 2023 yılında ise bu hedefi 800 olarak belirledik. Yurt dışında 85 mağazayla yurt dışı pazarında da büyümeye devam ettik. Kelebek Mobilya da Cumhuriyet tarihinin en köklü markalarından bir tanesi. 2022 yılında 30'un üzerinde Kelebek Mağazamızı sektöre kazandırdık. 2023 yılında ise Kelebek Mobilya toplam mağaza sayımızı 250'nin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Markamızın yeni vizyon serüveninde tasarımlarıyla bize değer katacak dünyaca ünlü tasarımcı Karim Rashid'e de şükranlarımı sunuyorum."

GLOBAL MARKA VİZYONUNUN ADI "KELEBEK ETKİSİ"

Genç ve dinamik bir marka olan Kelebek Mobilya yeni vizyonunda Bauhaus tasarım yaklaşımıyla Gestalt yaklaşımını birleştiriyor. Japon minimalizmini İskandinav natüralizmini ekleyen Kelebek, global bakış açısını bir Türk stilizasyonu olarak ortaya koyuyor ve adına "Kelebek Etkisi" diyor.

Global tasarım vizyonu hakkında bilgi veren Kelebek Mobilya Genel Müdürü Tolga Kaya, "Dönüşüm yolculuğumuzu sizlerle paylaşmanın heyecanını yaşıyoruz. Türkiye'nin en değerli markalarından biri olan Kelebek Mobilya, kurulduğu günden bugüne kendini yenileyen, zamansız ve mobilya sektöründe trendleri belirleyen bir marka oldu. Kelebek Mobilya ailesi olarak heyecan verici bir dönüşüm yolculuğuna çıktık. Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren sektöre liderlik ederken, yeni tasarım vizyonumuzla da sektöre yeni bir soluk getiriyoruz. Global tasarım vizyonumuzla Kelebek Mobilya'nın geleceğini yeniden tasarladık. "Kelebek Etkisi" olarak tanımladığımız dönüşüm hikayemizi; haz temelli, sade, dinamik, yenilikçi, yetenekli, yaratıcı, aydınlatan, keşiflerle dolu, zamansız, doğal, özgür ve eğlenceli bir dünya olarak kurguladık. Tasarımlarımız sadeliğiyle göz yormayarak her kombinasyonda kendine yer bulabilirken, dinamikliğiyle de zamansız kalıyor. Geniş ürün, kumaş ve renk portföyümüzle kişiselleştirilebilir bir deneyim sunarken, ürünlerimiz ergonomik olmasıyla da kullanıcılarımız tarafından severek kullanılıyor. Global tasarım vizyonumuzu Karim Rashid ile güçlendirme hayalimiz kelebek etkisine dönüştü. Kendisine desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

DÜNYACA ÜNLÜ TASARIM EFSANESİ VE KÜRATÖR KARİM RASHİD

"Kelebek Etkisi" global tasarım vizyonuna değer katan Karim Rashid ise düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi: "Bugünü tasarlarsan geleceği şekillendirirsin. Türkiye inanılmaz güzel bir ülke. Buraya daha en az 25 kez geldim. Bugün burada olma sebebim de Kelebek Mobilya'nın global vizyonuna katkıda bulunmak. Kelebek'in ciddi bir potansiyeli var. Biz de bu potansiyeli iş birliğimizle ortaya çıkaracağız."

Karim Rashid markanın yeni vizyonuyla beraber Kelebek Mobilya bünyesindeki iç mimarlara endüstriyel tasarım eğitimi verdi. 3 saat süren eğitimde Karim Rashid'in deneyimden faydalanan mimarlar keyifli anlar geçirirken aldıkları sertifikayla da bu eğitimi taçlandırdılar.