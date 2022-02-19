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Giriş Tarihi: 19.2.2022 11:57 Son Güncelleme: 19.2.2022 12:41

Kan donduran olay! Hırsızlık için geldiler: Kelepçe takıp öldürdüler

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Kan donduran olay! Hırsızlık için geldiler: Kelepçe takıp öldürdüler

İstanbul Bağcılar’da yaşayan 59 yaşındaki Suriyeli Ahmad Rafik, sahte polis kimliği göstererek evine giren 3 kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği Ekipleri konuyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Murat T., eve hırsızlık amacıyla girdiklerini, Rafik’in kendilerine direnmesi üzerine kelepçe taktıktan sonra bıçaklayarak öldürdüklerini belirtti.

Suriyeli Ahmad Rafik, Bağcılar Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki evinde yaşıyordu. 3 Şubat 2022 günü saat 14.00 sıralarında kapı zili çaldı. Kapıyı açtığında karşısında tanımadığı 3 kişi vardı. İçlerinden biri üzerindeki sahte polis kimliği gösterek, yanında bulunan 2 kişi ile birlikte eve girdi. İçeri girdikten sonra da Rafik'ten evde bulunan para ve altınları kendilerine vermelerini istediler. Rafik, evde bulunan parayı vermek istemedi. Bunun üzerine saldırganlar, Rafik'i kelepçeledi. Rafik'in direnmeye devam etmesi üzerine 3 kişi, bıçaklarını çıkartarak Rafik'i bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra da evde bulunan bir miktarı parayı alan 3 kişi evden çıkarak kaçtı. Eve gelen yakınları Rafik'in kanlar içindeki cesedini buldu. Hemen polis arandı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kamera görüntülerinden yola çıkarak Rafik'i öldürenlerin kimliklerini ve adreslerini belirledi. 9 suç kaydı olan işçi Murat T., (27) 2 suç kaydı olan işçe Ferhat T. (23) 11 Şubat 2022 günü İstaenbul'da yakalandı. Van'a kaçtığı belirlenen 5 suç kayıtlı tercüman Abdullah A. (30) da önceki gün Van'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Murat T., ifadesinde, "Sahte polis kimliğini göstererek hırsızlık amacıyla içeri girdik. Bize direnince kelepçe taktık ve bıçakladık. Daha sonra da evde bulunan bir miktar parayı alarak ayrıldık." dediği iddia edildi.

Murat T. ve Ferhat T., emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları adliyede tutuklandı. Abdullah A. da sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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Kan donduran olay! Hırsızlık için geldiler: Kelepçe takıp öldürdüler
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