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Giriş Tarihi: 9.5.2024 15:29 Son Güncelleme: 9.5.2024 16:22

Kelkit'te çöp yükleyen palete kolunu kaptıran işçinin kolu koptu

Çöp deposundan yükleme yaparken, palete sıkışan odun parçasını almak isteyen Osman Z.(39) paletin ani çalışması sonucu kolunu kopardı.

Dilara FIRAT Dilara FIRAT
Kelkit’te çöp yükleyen palete kolunu kaptıran işçinin kolu koptu

Kelkit-Köse kara yolu Yunus Emre Mahallesi Dörtyol mevkisinde bugün sabah saat 9:30 sularında bulunan katı atık toplama birliği merkezinden Bayburt'a götürülmek üzere çöp tırına yükleme yapılıyordu. Yükleme yapan paletin arasına odun sıkışması sonucu palet durdu. Odun parçasını almak isteyen Osman Z. paletin ani çalışması sonucu kolunu palete kaptırdı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kopan kolu organ nakil çantasına alınmasının ardından Osman Z.(39) ambulans helikopter ile Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.

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Kelkit'te çöp yükleyen palete kolunu kaptıran işçinin kolu koptu
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