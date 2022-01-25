Kemancının katilinden kan donduran itiraf: Bu yüzden öldürmüş!

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, Şakir Kesici'nin kimliğini tespit etti. Kesici otobüsle memleketi Isparta'ya giderken, Balıkesir polisinin verdiği bilgi ile Denizli'de yakalandı. Balıkesir'e getirilen Kesici, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şizofreni hastası olduğu ileri sürülen Şakir Kesici'nin emniyetteki ilk ifadesinde, Emin Çizkici'nin 5 yıl önce 2 arkadaşıyla kendisini dövdüklerini ve bunu unutamadığını söylediği öğrenildi.