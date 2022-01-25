Kemancıyı 5 yıl önce dövüldüğü için öldürmüş

Altıeylül ilçesi Gündoğan Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda Şakir Kesici, keman çalıp, kafelerde sahneye çıkan Emin Çizkici'nin ailesiyle yaşadığı evin zilini çaldı. Kesici, Çizkici'nin 'okuldan arkadaşı' olduğunu söyleyip görüşmek istediğini belirtti. Çizkici, apartman kapısından çıktığı anda Kesici'nin art arda bıçak darbeleriyle yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çizkici, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.



GÜVENLİK KAMERALARI İZLENDİ



Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, Şakir Kesici'nin kimliğini tespit etti. Kesici otobüsle memleketi Isparta'ya giderken, Balıkesir polisinin verdiği bilgi ile Denizli'de yakalandı. Balıkesir'e getirilen Kesici, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şizofreni hastası olduğu ileri sürülen Şakir Kesici'nin emniyetteki ilk ifadesinde, Emin Çizkici'nin 5 yıl önce 2 arkadaşıyla kendisini dövdüklerini ve bunu unutamadığını söylediği öğrenildi.