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Giriş Tarihi: 21.1.2024

Kemençenin sultanı

Kemençenin sultanı
Gümüşhane'nin Torul ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Emine Vamin Çolak, babasından öğrendiği kemençeyi 20 yıldır çalıyor. Çolak, bölgenin tek kadın kemençe sanatçısı olma özelliği taşıyor. İlçeye bağlı Aksüt Köyü'nden olan Çolak, babası bölgenin ünlü düğüncüsü ve kemençe sanatçısı Veysel Vamin'den öğrendiği kemençeyi evlendikten sonra da çalmaya devam ediyor. Çolak, "Torul civarında kadın kemençe çalanı duymadım. İnsanlar duyunca önce şaşırıyor sonra çalmamı istiyorlar. Halk eğitimde kursa gittiğim zaman da çalmıştım. Eşim de çalmama karışmaz. Evde otururken bazen istek yapar çalarım" diye konuştu.

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Kemençenin sultanı
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