Kemerburgaz’da adalet konvoyu

Eyüpsultan'da 1 Mart akşamı yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur'un kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı için dün yaklaşık 100 motosiklet sürücüsü Eylem Tok ve oğlunun yaşadığı evin önünde basın açıklaması yaptı. Korna ve siren çalan motosikletliler kazanın yaşandığı yere çiçekler bıraktı. Ardından da önce Oğuz Murat Aci'nın ailesini sonra mezarını ziyaret edip dualar etti.Türkiye Kızıl Elma Motosiklet Kulübü Başkanı Meryem Zengin, "Alçak bir kaza ve ihmal sonucu hayatının baharında ömrü çalınan kardeşimiz Oğuz Murat Açi için toplandık. Oğuz kardeşimizin katilleri teslim olana kadar adalet arayışımızı sürdürmeye kararlıyız." dedi.Meryem Zengin, olayda, gerçeklerin üzerini örtmenin mümkün olmadığını belirten Zengin, "Kazaya sebebiyet veren, olay yerinde bulunup yardım çağırmayan, acil müdahaleyi engellemek için yaralıların telefonlarının gasp edildiği, kan dondurucu insanlık dışı davranışların sergilendiği bir insanlık dramının içindeyiz. Bizler tüm motosiklet camiası olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin yüce hâkimlerinden ve savcılarından, İçişleri Bakanlığı'ndan ve Dışişleri Bakanlığı'ndan Oğuz için adalet talep ediyor, bu trajik olayın sorumlularının cezalandırılmasını istiyoruz. Adalet arayışımızdan vazgeçmeyeceğiz" dedi.