Kemer’deki yangında bin 120 futbol sahası büyüklüğünde alan etkilendi

Kemer yangınında Türk pilotların sarp kayalıklar, derin vadiler arasında ateşe su sıkması tüm dünyanın dikkatini çekti. Çin'den ABD'ye kadar yazılı ve sözlü basın kuruluşlarında haber oldu.
Kara ekiplerini insan üstü çabası ise takdirle karşılandı. Bir tek kişinin burnu bile kanamdan yangın söndürüldü. Turizmin kalbindeki yangında işletmelerin zarar görmesi, turistlerin etkilenmesinin önüne geçildi.
'YANGININ ALANI ÇOK BÜYÜKTÜ'
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Okan Hançer, Kemer'de 5'inci gününde kontrol altına alınan orman yangınının 800 hektar civarında etki alanı olduğunu belirterek, "800 hektarı bin 120 futbol sahası büyüklüğünde tanımlayabiliriz. Burada yanan alan ortalama 300 hektar civarında, bu da 420 futbol sahası büyüklüğüne denk geliyor. Manavgat'ta yaklaşık 60 bin hektar, yani 84 bin futbol sahası kadar alan yanmıştı" diyerek yaşanan felaketin boyutuna dikkat çekti.
53 BİN HEKTAR ALAN ETKİLENDİ
Orman yangınıyla kaybedilen alanların büyük olduğuna dikkati çeken Okan Hançer, "Manavgat yangınıyla kıyasladığımızda aslında Manavgat yangınında ne kadar büyük bir felaketle karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz. Manavgat'ta 60 bin hektar, yani 84 bin futbol sahası büyüklüğünde alan yanmıştı. Kemer'in toplam alanı 53 bin hektar civarında. İkisini kıyasladığımızda aslında Manavgat'ta çok daha büyük bir felaketle karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz" diye konuştu.
'ANTALYA'NIN ORMANLIK ALANI YÜZDE 56'
Vatandaşları orman yangınlarına karşı uyaran Okan Hançer, "Türkiye'de en çok metrekare orman varlığına sahip şehir Antalya bölgesi. Yüzde olarak kent ve orman alanını kıyasladığımızda yaklaşık yüzde 56 civarında. Orman yangınları da depremler, taşkınlar gibi birer doğa olayı. Bunlarla sürekli karşı karşıya kalacağız. Öncesinde Manavgat'ta, bugün de Kemer'de gördük. Önümüzdeki sene nerede olacağını bilemiyoruz. Bizim üzerimize düşen, kontrol altına alacak şekilde tedbirlerimizi geliştirdikten sonra orman yangınlarının afete dönüşmesinin önüne geçmek. Geçmişteki bazı önerilerimiz; erken uyarı sistemi, uzaktan algılama teknolojileri, kontrol ve tedbir anlamında uygulanabilecek yöntemler olarak söylenebilir" dedi.