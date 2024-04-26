Kempo IKF Dünya Şampiyonası Antalya’da başladı

Antalya, dünya çapında prestijli bir spor etkinliğine ev sahipliği yapıyor. Kempo IKF Dünya Şampiyonası, Türkiye Kempo Federasyonu Başkanı Halis Avşar ve Uluslararası Kempo Organizasyon Başkanı Tarkan Özçicek'in önderliğinde gerçekleşiyor. Bu yılın şampiyonasına Amerika, Almanya, Fransa, Suudi Arabistan, İran ve diğer 40 ülkeden 3000'den fazla katılımcı yer alıyor.

Şampiyonanın açılış seremonisinde Türkiye Kempo Federasyon Başkanı Halis Avşar Tarafından Kempo Ülke Federasyon başkanlarına Türk geleneklerinden esinlenen hediyeler sunuldu. Bu jest, uluslararası ilişkilerin güçlenmesine ve sporun kültürler arası bağları güçlendirmesine katkı sağladı.