Kendi ehliyeti ile araç kiralayıp trafik cezası yiyen arkadaşını öldürdü!

Bunu öğrenen Suat K. arkadaşı ile bunu neden yaptığını belirterek tartıştı. Tartışmanın boyutunun büyümesi ile belinden çıkardığı silah ile ateş etmeye başlayan Suat K.'nin silahından çıkan 3 kurşun Eray Karadeniz'e isabet etti.