Kendi evini kundakladı! 2 kişi hastanelik oldu

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Hürriyet Mahallesi 2066 Sokak'taki 3 katlı apartmanın zemin katından meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, O.K. isimli bir şahıs, akşam saatlerinde ailesinin yaşadığı daireyi benzin dökerek ateşe verdi. Alevleri fark eden aile, panik içinde sokağa çıkıp, itfaiye ekiplerinin ararken olayı gerçekleştiren O.K. ise kaçtı.

DUMANDAN ETKİLENDİLER

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin uzun süren uğraşları sonucunda yangın, büyümeden ve diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alındı ve söndürüldü. Aynı aileden E.Ö. ile K.Ö. isimli iki kadın dumandan etkilendi.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Aileden bir başka kişi ise sokak ortasında sinir krizi geçirdi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri olayın faili olan O.K.'yi yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı. Öte yandan O.K.'nın madde bağımlısı olduğu iddia edildi.