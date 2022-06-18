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Giriş Tarihi: 18.6.2022 13:35 Son Güncelleme: 18.6.2022 13:42

Kendi kaskını verdi, 2 dakika kala sınava yetiştirdi

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Kendi kaskını verdi, 2 dakika kala sınava yetiştirdi

Gaziantep’te Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına gerecek olan bir öğrenci gecikince motosikletli trafik polisi tarafından okuluna yetiştirildi. Polisin kendi kaskını öğrenciye takması dikkat çekti.

Gaziantep'te Yükseköğrenim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan TYT sınavına girecek olan bir kız öğrenci, sınava gireceği okulu karıştırınca yanlışlıkla okulundan çok uzak bir bölgede olan başka bir okula gitti. Görevlilerin yanlış okula geldiğini söylemesi üzerine panikleyen öğrenci çevredekilerden yardım isterken durumu fark eden motosikletli trafik polisi kendi kaskını taktığı kız öğrenciyi motosikletiyle sınava gireceği okula yetiştirdi.

Sınava girmek için verilen sürenin dolmasına 2 dakika kala sınava gireceği okula yetiştirilen öğrenci hemen okula girerken polisin davranışı takdir topladı.

Öte yandan kentte yanlarında kimlikleri olmadığı için sınava girmemekle karşı karşıya kalan 50 öğrenci de Nüfus Müdürlüğünün fazla mesai yapmasıyla son anda sınava yetişti.

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Kendi kaskını verdi, 2 dakika kala sınava yetiştirdi
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