Kendi kaskını verdi, 2 dakika kala sınava yetiştirdi

Gaziantep'te Yükseköğrenim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan TYT sınavına girecek olan bir kız öğrenci, sınava gireceği okulu karıştırınca yanlışlıkla okulundan çok uzak bir bölgede olan başka bir okula gitti. Görevlilerin yanlış okula geldiğini söylemesi üzerine panikleyen öğrenci çevredekilerden yardım isterken durumu fark eden motosikletli trafik polisi kendi kaskını taktığı kız öğrenciyi motosikletiyle sınava gireceği okula yetiştirdi.