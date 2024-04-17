Kendilerini kamu görevlisi diye tanıtıp 4.6 milyon lira çarptılar

İstanbul'da kendilerini kamu görevlisi gibi tanıtarak vatandaşları toplamda 4.6 milyon lira dolandıran 18 şüpheli yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce İstanbul merkezli Ankara, Mersin, Şanlıurfa ve Batman'da düzenlenen "Sibergöz-31" operasyonlarında 18 kişi gözaltına alındı.Dolandırıcıların kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak aldatıcı yöntemlerle vatandaşları ikna ettikleri ortaya çıktı. Vatandaşların hesaplarında bulunan paraları Havale/EFT yöntemi ile kendi kontrollerindeki üçüncü şahıslar adına açtırdıkları hesaplara aktardıkları belirlendi. Kendilerini banka çalışanı olarak tanıtıp iletişime geçtikleri şahıslara çeşitli yönlendirmelerde bulunarak, 18 eylemde ilk belirlemelere göre toplam 4️ milyon 600 bin Türk Lirası haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara asla göz açtırmayacağız. Operasyonları gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin" dedi.