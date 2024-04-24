Kendilerini odaya kilitleyip altınları buzluğa koydular

Çanakkale'nin Lapseki İlçesi'nde kendisini MİT görevlisi olarak tanıtan bir kişi, "Evinizde dinleme cihazı yerleştirmişler. Sizi arayıp dolandıracaklar" diyerek kandırdığı yaşlı aileden önce altınları buzluğa koymasını ardından kendilerini odaya kilitlemelerini istedi. Elini kulunu sallaya sallaya eve giren dolandırıcı, buzluktaki 1,5 milyon değerindeki altını alıp kayıplara karıştı.

Telefonla arayıp, kendisini polis, savcı olarak tanıttıktan sonra, insanları kandırıp paralarını almaya çalışan 'tele dolandırıcılara" bir yenisi daha eklendi. Polisin bile 'bu kadarına yok artık' dediği dolandırıcılık hikayesi Çanakkale'nin Lapseki İlçesi'ne bağlı Umurbey Beldesi'nde yaşandı.

"MİT GÖREVLİSİYİM" DEDİ

İnşaat ustalığından emekli 77 yaşındaki Ömer G. ve eşi Muzaffer G. (75) Merkez Mahallesi'nde oturuyorlardı. Geçtiğimiz hafta bilinmeyen bir numaradan Ömer G.'nin cep numarasını arayan bir kişi kendisini Ankara'da görevli MİT personeli olarak tanıttı. Kendisini uzun süredir teknik ve fiziki takibe aldıklarını söyleyen kişi, Ömer G.'ye "Amca senin evine bir dinleme cihazı yerleştirmişler. Yakında arayıp seni dolandırmaya çalışacaklar. Sanırım senin evinde altınlar var. Seni polis gibi arayıp, dinleme cihazıyla elde ettikleri bilgileri sana söyleyecekler. Sende onlara inanıp altınlarını vereceksin. Sakın buna inanma. Biz onları takip ediyoruz. Onlar bizim takibimizde olan dolandırıcılar. Uzun süredir peşlerindeyiz. Lütfen bize yardımcı ol" dedi.

"DOLANDIRACAKLAR" DEDİ KENDİSİ DOLANDIRDI

Ertesi gün Ömer G. başka bir hattan arandı. Başka bir dolandırıcı kendisini polis olarak tanıtıp, Ömer G.'den bilgiler almaya çalıştı. Ömer G. bu gelen çağrının "dolandırıcı polisten" olduğunu düşünerek sahte polisin isteklerini dinleyerek telefonu kapattı. Gelen çağrıdan sonra kendisini MİT görevlisi olarak tanıtan kişiye güvenmeye başlayan Ömer G., evde ne kadar altının olduğunu ve nerede olduğu söyledi.

OPERASYON BAŞLADI BUZLUĞA KOY

Evde 78 Cumhuriyet altını ve biraz nakit olduğu bilgisini alan sahte MİT'ci, film senaryolarını aratmayacak soygun için düğmeye bastı. Ömer G.'yi arayan sahte MİT görevlisi, "Amca birazdan seni dün arayan uzun süredir takipte olduğumuz dolandırıcılar arayacak. Sen dedikleri talimatları yerine getir. Sana her zaman olduğu gibi "altınları buzdolabına koy. Kapıyı açık bırak, kendini de odaya kilitle. Biz evde arama yapacağız" diyecekler. Sen onların talimatına uy, dediklerini yap. Biz enselerindeyiz. Biz demeden odadan çıkma. Biz tepelerine bineceğiz, operasyon sırasında çatışma çıkabilir. Sakın odadan çıkma" dedi.

DEDİKLERİNİ YAPTI

Dakikalar sonra Ömer G.'yi sahte polis aradı. Polisin 78 Cumhuriyet altını olduğunu ve paranın da nerede olduğunu söylemesiyle Ömer G. evde gerçekten dinlenme cihazının olduğuna inandı. Sahte polis memurunun "Altınları buzluğa bırak, evin kapısını açık bırak. Biz birazdan içeriye gireceğiz" demesi üzerine eşiyle birlikte altınları buzluğa koyan yaşlı adam eşiyle birlikte yatak odasına girip beklemeye başladı.

ALTINLARI ALIP KAÇTILAR

77 yaşındaki Ömer G. ve eşi Muzaffer G. (75)'nin kendisini odaya kilitlediğini fark eden dolandırıcılar, açık olan kapıdan içeriye girip altınları buzluktan alarak ellerini kollarını sallayarak çıktılar. Uzun bir süre evden ses gelmemesinden şüphelenen Ömer G. ve Muzaffer G. dışarıya çıktıklarında altının yerinde olmadığını görünce dolandırıldıklarını anladılar.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatılırken, dolandırıcılar her yerde aranıyor.