Kendini bıçaklamak isteyen oğullarına engel olmak isterken hayatlarından oldular! Baba ölü, anne ise...

Olay, saat 01.30 sıralarında Kum Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen E.K., iddiaya göre mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla kendine zarar vermek istedi. Bu sırada babası emekli madenci Esat Köse, E.K.'ye müdahale ettiği sırada boğazından, annesi de kolundan bıçaklandı. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, yaralanan Esat ve Gülden Köse çiftini Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Esat Köse, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

E.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.