Kendisini bıçaklayan kişi öldürdü ’Öldürme amacım yoktu’ dedi

Adana'da husumetli olan İzzet Erbaş (39) ile Osman Asma (28) buluştu. İkili arasında tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Osman Asma tarafından kalçasından bıçaklanan İzzet Erbaş, hasımı silahla vurup öldürdü. Polis tarafından gözaltına alınana katil zanlısı İzzet Erbaş, "Bana bıçakla saldırınca, kendimi korumak için tabancayla ateş açtım. Öldürme amacım yoktu" dedi, tutuklandı.
KALÇASINDAN BIÇAKLANDI
Olay, 14 Nisan'da Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi, Ziyapaşa Bulvarı'nda meydana geldi. İzzet Erbaş aralarında husumet bulunan Osman Asma ile buluştu. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Asma'nın, kalçasından bıçakladığı Erbaş ise ruhsatsız tabancasıyla karşılık verdi. Silahtan çıkan kurşunlardan biri Asma'nın göğsüne isabet etti. Ağır yaralı halde mermilerden kaçmaya çalışan Asma, kanlar içinde kaldırıma yığıldı. O anlar bir iş yerinin kamerasına yansıdı. Çevredekilerin taksiyle hastaneye götürdüğü Asma, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.