Kendisini bıçaklayan kişi öldürdü ’Öldürme amacım yoktu’ dedi

KALÇASINDAN BIÇAKLANDI

Olay, 14 Nisan'da Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi, Ziyapaşa Bulvarı'nda meydana geldi. İzzet Erbaş aralarında husumet bulunan Osman Asma ile buluştu. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Asma'nın, kalçasından bıçakladığı Erbaş ise ruhsatsız tabancasıyla karşılık verdi. Silahtan çıkan kurşunlardan biri Asma'nın göğsüne isabet etti. Ağır yaralı halde mermilerden kaçmaya çalışan Asma, kanlar içinde kaldırıma yığıldı. O anlar bir iş yerinin kamerasına yansıdı. Çevredekilerin taksiyle hastaneye götürdüğü Asma, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.