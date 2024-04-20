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Giriş Tarihi: 20.4.2024 11:03 Son Güncelleme: 20.4.2024 11:28

Kendisini bıçaklayan kişi öldürdü 'Öldürme amacım yoktu' dedi

Adana’da kendisini kalçasından bıçaklayan kişiyi silahla vurarak öldürmekten tutuklanan İzzet Erbaş, “Bana bıçakla saldırınca, kendimi korumak için tabancayla ateş açtım. Öldürme amacım yoktu” dedi.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Kendisini bıçaklayan kişi öldürdü ’Öldürme amacım yoktu’ dedi

Adana'da husumetli olan İzzet Erbaş (39) ile Osman Asma (28) buluştu. İkili arasında tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Osman Asma tarafından kalçasından bıçaklanan İzzet Erbaş, hasımı silahla vurup öldürdü. Polis tarafından gözaltına alınana katil zanlısı İzzet Erbaş, "Bana bıçakla saldırınca, kendimi korumak için tabancayla ateş açtım. Öldürme amacım yoktu" dedi, tutuklandı.

KALÇASINDAN BIÇAKLANDI

Olay, 14 Nisan'da Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi, Ziyapaşa Bulvarı'nda meydana geldi. İzzet Erbaş aralarında husumet bulunan Osman Asma ile buluştu. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Asma'nın, kalçasından bıçakladığı Erbaş ise ruhsatsız tabancasıyla karşılık verdi. Silahtan çıkan kurşunlardan biri Asma'nın göğsüne isabet etti. Ağır yaralı halde mermilerden kaçmaya çalışan Asma, kanlar içinde kaldırıma yığıldı. O anlar bir iş yerinin kamerasına yansıdı. Çevredekilerin taksiyle hastaneye götürdüğü Asma, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

KENDİMİ KORUMAK İÇİN

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaralı halde kaçan Erbaş'ı olay yerine yakın bir sokakta yakaladı. Asma'nın, olaydan bir gün önce sosyal medya üzerinden tartıştığı Erbaş'a küfrettiği, cinayetle sonuçlanan kavganın da bu nedenle yaşandığı ortaya çıktı.

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Erbaş, ifadesinde, "Bana bıçakla saldırınca, kendimi korumak için tabancayla ateş açtım. Öldürme amacım yoktu" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erbaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Kendisini bıçaklayan kişi öldürdü 'Öldürme amacım yoktu' dedi
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