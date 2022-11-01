Kendisini döven kocasını öldüren Fatma beraat etti

Geçtiğimiz Ocak ayında ilçeye bağlı Hamidiye Mahallesi 40892 sokakta meydana gelen olayda, eve alkollü gelen Mustafa Koç, alkolünde etkisiyle çocuklarını ve eşini darp etmeye başladı. Fatma Koç araya girmeye çalışsa da başarılı olamadı. Koç, boğasına sarılıp kendisini darp eden eşini bıçaklayarak öldürdü. Polis tarafından gözaltına alınan 3 çocuk annesi Koç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Fatma Koç hakkında 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Fatma Koç, Haziran ayında tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

'MAHKEME MEŞRU MÜDAFAA DEDİ, BERAAT ETTİ'

Bugün 3'üncü kez hakim karşısına çıkan Fatma Koç, öldürme kastı olmadığını, tamamen kendisini ve çocuklarına korumak için hareket ettiğini söyledi. Öldürülen Mustafa Koç'un ailesi de gelinlerinden şikayetçi olmadı. Mahkeme heyeti suçun 'meşru müdafaa' kapsamında işlendiğine kanaat getirerek, Koç'un beraat etmesine hükmetti.