Kendisini yaralayan kişiyi takip etti... Bacağından vurarak yaraladı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü harekete geçiren olay Sultangazi İlçesi'ne bağlı İsmet Paşa Mahallesi 85. Sokak'ta meydana geldi. Saat 23.00 sıralarında söz konusu sokakta bulunan kıraathaneye gelen bir kişi; içeride bulunan E.Ç.'yi silahla vurarak bacağından yaraladı. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçtı. E.Ç. ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İnceleme başlatan İstanbul Polisi; olay yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kameralarının görüntülerini topladı ve kaçan saldırganı yakalamak adına çalışma başlattı. Olayda yaralanan E.Ç. ile saldırganın arasında geçmişe dayalı bir husumet bulunduğu, kaçan silahlı saldırganın kendisini altı ay önce yaralayan E.Ç.'yi takip ederek yaraladığı iddia edildi. Olay yerinden kaçan ve açık kimliği tespit edilen silahlı saldırgan İstanbul Emniyeti tarafından aranırken; üç kişi ise ifadelerine başvurulmak üzere gözaltına alındı.