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Giriş Tarihi: 19.7.2022 11:50 Son Güncelleme: 19.7.2022 11:56

Kene ısırması sonucu polis memuru yaşamını yitirdi

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde kene ısırması sonucu rahatsızlanarak hastanede yaşamını yitiren polis memuru Mesut Sayar, düzenlenen törenin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Kene ısırması sonucu polis memuru yaşamını yitirdi

Adana Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mesut Sayar, kene ısırması sonucu hayatını kaybetti. Mesut Sayar için Buruk Mezarlığında silah arkadaşları ve Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin katılımıyla tören düzenlendi. Gözyaşlarının sel olduğu törende Emniyet Müdürü İnci, Mesut Sayar'ın aileye başsağlığında bulunarak dua etti. Polis memuru Mesut Sayar, ailesinin yaşadığı Tufanbeyli'nde toprağa verildi.

BAYRAMA AİLESİNİN YANINA GİTTİ

Adana Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mesut Sayar (40) Kurban Bayramında memleketi Tufanbeyli'nin Doğanbeyli köyüne gitti. 18 yıllık polis memuru olan Sayar'ı bayramın ikinci günü kene ısırdı. Kene, Sayar tarafından kendi imkanlarıyla çıkartıldı. Bekar olan Mesut Sayar, 2 gün sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Tufanbeyli Devlet Hastanesine götürüldü. Durumu daha da ağırlaşan Sayar, Adana Şehir Hastanesine oradan da Yüreğir Başkent Hastanesine sevk edildi.

TABUTA DOKUNARAK DUA ETTİ

Sayar'ın dün hastanede yaşamın yitirdi. Mesut Sayar'ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Bu sabah silah arkadaşlarının omuzlarında Türk Bayrağına sarılı tabutu Buruk Mezarlığına getirildi. Mezarlıkta Sayar'ın naaşı polis mangası tarafından alınan cenaze araca kondu. Bu sırada Sayar'ın annesi Şerife Sayar ve ablası Yasemin Karamık ağıtlar yakıp gözyaşlarına boğuldu. Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci'de anne ve ablaya başsağlığı diledi. Daha sonra Emniyet Müdürü İnci, tabuta dokunarak dua etti. Daha sonra Sayar'ın cenazesi ailesinin yaşadığı Tufanbeyli İlçesine götürülerek toprağa verildi.

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Kene ısırması sonucu polis memuru yaşamını yitirdi
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