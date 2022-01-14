Kene operasyonunda 120 gözaltı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) ekiplerinin, vatandaşları borçlandırıp baskı ve şiddet yoluyla haksız kazanç sağlayan "fırsatçılara" yönelik 6 ay süren çalışma sonrası başlattığı operasyonda gözaltı işlemleri sürüyor.

Ankara, Adana ve İstanbul'un da aralarında bulunduğu 28 ildeki "Kene" operasyonunda gözaltı kararı verilen 133 şüpheliden 120'si gözaltına alınırken 13'ünün yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 9 ruhsatsız av tüfeği, MP5 otomatik silah, 4 ruhsatsız tabanca, birer kılıç ve bıçak, 132 tabanca ve tüfek fişeği, 195 çek ve senet, 5 tapu belgesi, 12 noter vekaletnamesi ile çok sayıda alacak verecek notlarının bulunduğu belge, başka kişilere ait 177 kredi kartı, 22 pos cihazı ile suçta kullanıldığı değerlendirilen 98 bin 295 lira, gümrük kaçağı 490 parfüm, 620 paket sigara, 774 puro, 85 elektronik sigara kiti, 10 bin 752 makaron ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

AİLELERİ İLE TEHDİT ETTİLER

Şüphelilerin vatandaşlara verdikleri borç için senet düzenledikleri ve bu senetlerin üzerinde tahrifat yaptıkları, acil nakit ihtiyacı olan kişilere komisyon karşılığında POS cihazı kullandırdıkları, borçlarını ödeyemeyenleri ise aileleri ile tehdit ederek ev, araba ve arsalarına el koydukları belirlendi.