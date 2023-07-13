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Giriş Tarihi: 14.7.2023

Keneden 2 ölüm

Keneden 2 ölüm
Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 2 kişi yaşamını yitirdi. Zara ilçesine bağlı Kurucaabat Köyü'nde yaşayan C.G.'ye (76) kene yapıştı. Rahatsızlanan C.G., yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan C.G., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kangal ilçesine bağlı Minarekaya Köyü'nde 47 yaşındaki Z.F.'nin vücuduna, bir yakınını ziyaret için gittiği İmranlı ilçesinde kene yapıştı. Keneyi vücudundan kendisi ayıran Z.F., rahatsızlanınca yakınları tarafından hemen hastaneye götürüldü. Anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Z.F., tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Fatmanur AKKİŞİ / SABAH

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Keneden 2 ölüm
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