Kentli kadınlar yerli tohumla buluştu

Bakanlık, Yerli ve Milli Tohumların Kentli Kadın Çiftçilerle Buluşturulması Projesi'yle Ankara'da 26 ilçede, İstanbul'da 15 ilçede, İzmir'de 30 ilçede yüzde 100'e varan hibe oranlarıyla sebze fidesini kadın çiftçilere verdi. Kadın çiftçilere öncelik tanıyan Bakanlık, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi'yle genç ve kadın çiftçilerin projelerine öncelik vererek kadın çiftçi kooperatiflerine meyve ve sebze kurutma tesislerinin kurulumunu sağladı.Destekler kapsamında, Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları ile üretim yapan 14 bin 276 kadın çiftçiye 2018-2021 döneminde toplam 35 milyon lira destek sağlandı. İyi tarım uygulamaları ile üretim yapan 10 bin 694 kadın çiftçiye 43 milyon lira destekleme ödemesi yapan Bakanlık, kadın ve genç üreticilere, tıbbi aromatik bitkiler ve süs bitkileri yetiştirmek amacıyla hazine arazisi parsellerinden kiralamak için başvurduklarında ilave 5 puan veriyor.Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Yerinde üretim-yerinde tüketim anlayışıyla tüketicilerin taze, ucuz ve en az fireyle sebze ve meyveye ulaşımını sağlamak amacıyla, Kent Tarımı uygulamalarını adım adım hayata geçiriyoruz" dedi. Jeotermal kaynakların yanı sıra, rüzgâr, güneş ve biyokütle gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının da kullanılacağı tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerini yaygınlaştırdıklarını söyleyen Kirişci, Kent Tarım çalışmalarında son aşamaya gelindiğini duyurdu. 3 yıllık eylem planı hazırladıklarını duyuran Kirişci, "Kent Tarımı uygulamalarımızda kadın ve genç çiftçilerimiz bizim için çok önemli" dedi.